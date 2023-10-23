نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليست كورونا".. السبب الحقيقة وراء غياب أنتوني موديست عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر جماهير وعاشقي النادي الأهلي في الفترة المقبلة، ظهور الصفقة الجديدة الخاصة بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بمستوى مناسب بعد غيابه في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

ويعمل المدرب السويسري مارسيل كولر الآن، على تجهيز اللاعب بدنيا وفنيا، عن طريق خوض برنامج تأهيلي خاص قبل عودته للمشاركة مع الفارس الأحمر.

- أسباب غياب موديست

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يكن يعاني من كورونا ولكن اشتكى من نزلة برد شديدة".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "خضع اللاعب الفرنسي للمسحة الطبية، جاء للاطمئنان عليه فقط، واللاعب سوف يغيب عن مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي".

وتأمل جماهير القلعة الحمراء، في تخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني العنيد، في إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، والتي انتهت أحداث مباراة الذهاب به بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.