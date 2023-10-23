يوفنتوس يسقط ميلان ويحرمه الصدارة
حقق نادي يوفنتوس فوزاً ثميناً على مضيفه ميلان بهدف دون رد، يوم الأحد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعب خط وسطه مانويل لوكاتيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.
وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، بعد طرد مدافعه مالك ثياو بالبطاقة الحمراء لعرقلته مهاجم يوفنتوس مويس كين الذي كان في طريقه للانفراد بمرمى "الروسونيري".
وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة بالمركز الثاني خلف المتصدر إنتر.
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