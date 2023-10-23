روما يواصل صحوته.. وأتالانتا يعبر جنوى

روما يواصل صحوته.. وأتالانتا يعبر جنوىانتزع فريق روما فوزاً صعباً على ضيفه مونزا 1-صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ9 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ".

سجل هدف المباراة الوحيد لنادي روما اللاعب الإيطالي ستيفان الشعراوي في الدقيقة الـ90، وكان مونزا قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دامبروزيو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ41.

ورفع روما رصيده بهذا الانتصار إلى 14 نقطة في المركز الـ7، وتجمد رصيد مونزا عند النقطة الـ12 في المركز الـ11.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الـ9 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، فاز أتالانتا على ضيفه جنوى بنتيجة 2-0.

جاء هدفي المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح أتالانتا التسجيل بواسطة أديمولا لوكمان في الدقيقة الـ68، وسجل إيديرسون الهدف الثاني لأصحاب الأرض (د 90+5)

ورفع أتالانتا رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة في المركز الـ6، وتجمد رصيد جنوى عند النقطة الـ8 في المركز الـ15.