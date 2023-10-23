نجم الأهلي السابق يتوقع بطل دوري السوبر الافريقي ويحذر من صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن فرص فريق الأهلي الأوفر في التأهل إلى الدور التالي في بطولة دوري السوبر الإفريقي على حساب فريق سيمبا التنزاني قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فرص الأهلي الأقوى في التأهل أمام سيمبا التنزاني على الرغم من التعادل الإيجابي بين الفريقين في مباراة الذهاب في تنزانيا ".

وأضاف وليد صلاح الدين: " أعتقد أن الأهلي سيكون في مواجهة صعبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الدور التالي ببطولة دوري السوبر الإفريقي وفي حال تخطيه سيفوز بالبطولة ".