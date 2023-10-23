نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح عبد الفتاح: الحكم تغاضي عن طردين للاعبي زد أف سي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي أن حكم المباراة تغاضي عن بطاقتين حمراويتين لنادي زد أف سي.

محمد صلاح عبد الفتاح:هدف المقاولون العرب الملغي أمام زد أف سي صحيح

وأكمل: "ركلة جزاء زد أف سي الأخيرة أمام المقاولون العرب".

وتابع: "هناك قرارت تحكيمية في المباراة أثرت على نتيجة المباراة للفريقين".

وأضاف: "حكم المباراة اليوم السيد المنير تقديره للمباراة ضعيف جدًا هو وحكم الفيديو المساعد للمباراة".

واختتم: "ركلة جزاء شادي حسين مشكوك في صحتها رغم احتسبها لنادي زد أف سي".

وتعادل زد أف سي مع نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل ثلاثة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.