نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من تشافي على فوز برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على فوز البارسا أمام أتلتيك بيلباو اليوم بنتيجة هدف نظيف.

والتقى فريق برشلونة بنظيره أتلتيك بيلباو، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.



وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" واجهنا معاناة شديدة في اللقاء، المنافس صعب، وأهدرنا العديد من الفُرص، لكن في النهاية طفلٌ من الأكاديمية يصنع الفارق بالنسبة لنا".

وأوضح:" اندهشت من أن الشباب ليسوا خائفين، أراهم بالكثير من الحماس وأنا أرى هذه الإيجابية والطاقة، لقد رأيت ذلك مع فيرمين وغافي وبالدي ورأيت ذلك مع مارك غويو".

وتابع:" ليس لدي مشكلة في النظر إلى لاعبين اللاماسيا، عليك أن تمنحهم الثقة كما هو الحال عندما أعطوني إياها، عندما نرى أن الطفل جاهز، يجب أن نجعله يذهب إلى الملعب".

وأختتم تشافي تصريحاته قائلًا: " الكلاسيكو مباراة مهمة جدًا، ولكن ضد شاختار أيضًا مباراة مهمة جدًا، سنرى ما إذا كانت هناك اصابات ستتعافى".



موعد مباراة برشلونة المقبلة



يلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال مدريد، يوم 28 أكتوبر الجاري، عند الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، في قمة الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.