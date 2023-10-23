هل يوجد أزمة مع كولر؟.. طلب مثير من نجم الأهلي لخالد بيبو

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أحمد جودة - القاهرة -



يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عملية التدوير الصحيح داخل قائمة القلعة الحمراء هذا الموسم، للحفاظ على لياقة وجاهزية جميع اللاعبين داخل القائمة.

ويفضل كولر في الفترة الأخيرة، إراحة نجم خط الوسط مروان عطية، وتواجده على دكة البدلاء بعد أن كان عنصرا أساسيا مع الفريق.



- مروان عطيه يجتمع بخالد بيبو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن قام مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة وسامي قمصان مدرب الفريق، بسبب وضعه الأخير في تشكيل كولر.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب استفسر من الثنائي عن سبب الغياب عن المباريات بسبب مقعده في منتخب مصر، وتم التأكيد له أن القرار فني فقط ولا توجد لديه أزمه، ولكن اللاعب لم يعقد أي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني كما تردد".

وتستعد كتيبة الفارس الأحمر، لخوض مواجهة الإياب أمام نظيره سيمبا التنزاني، في دور ريع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.