نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، وذلك قبل بداية مباريات اليوم الإثنين الموافق ثلاثة وعشرون من شهر أكتوبر الجاري، والتي سيشهد على مباراة وحيدة.

مباريات اليوم الإثنين 23-10-2023 في الدوري الإسباني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بنظيره فريق قادش، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب "ميستايا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين

1- ريال مدريد، 25 نقطة.

2- جيرونا، 25 نقطة.

3- برشلونة، 24 نقطة.

4- أتليتكو مدريد، 22 نقطة.

5- ريال سوسيداد، 18 نقطة.

6- أتليتك بلباو، 17 نقطة.

7- رايو فاليكانو، 16 نقطة.

8- ريال بيتيس، 14 نقطة.

9- أوساسونا، 13 نقطة.

10- فالنسيا، 11 نقطة.

11- لاس بالماس، 11 نقطة.

12- خيتافي، 11 نقطة.

13- إشبيليه، 9 نقاط.

14- قادش، 9 نقاط.

15- فياريال، 9 نقاط.

16- ألافيس، 9 نقاط.

17- ريال مايوركا، 8 نقاط.

18- سيلتا فيجو، 6 نقاط.

19- غرناطة، 6 نقاط.

20- ألميريا، 3 نقاط.