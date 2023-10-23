نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعلق على انتخابات الزمالك ويؤكد ثقته في مجلس لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، التي أجريت يوم الجمعة الماضي والتي فاز فيها مجلس حسين لبيب.

وأشار ميدو إلى أن المشهد الانتخابي في الزمالك أعاد صورة النادي الحقيقية، موضحًا أن الجمعية العمومية في القلعة البيضاء اختارت من يريدون العمل معًا.

وذكر ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشهد الانتخابات أعاد صورة الزمالك الحقيقية"

أضاف: "الجمعية العمومية اختارت الناس اللي اختارت تشتغل مع بعض إنها تحصل على نفس الفرصة لخدمة نادي الزمالك".

واختتم: "مجلس حسين لبيب قادر على النجاح معا، وأثق في قدرتهم على القيام كل ما هو في صالح نادي الزمالك وتغيير صورة الزمالك خلال موسم ونصف أو موسمين، ويصبح الزمالك ينافس على كل البطولات"..