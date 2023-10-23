" لا يحترم أوسوريو".. نجم الزمالك يقرر الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد الأزمة الأخيرة مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وخرج العديد من لاعبي الزمالك خارج حسابات الفارس الأبيض في الفترة الماضية، بعد تراجع الأداء الفني والبدني في المواجهات الماضية.



- السيسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح قريب من المغادرة خلال الفترة المقبلة.

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "توجد أزمة حقيقية مع الجهاز الفني، واللاعب يستهزأ بتعليمات الجهاز الفني، الأمر الذي أدى لاستبعاده وقرار من كارلوس أوسوريو المدير الفني بطلب رحيله، واللاعب يبحث عن عرض للمغادرة".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا كبيرا أمام نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2023\2024.