نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم رحيل "الحاوي" في الانتقالات الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسمت إدارة النادي الأهلي، موقف بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل تألق نجوم الفريق في السنوات الماضية.

وترددت أقاويل مؤخرا، عن اقتراب رحيل أحمد عبد القادر، جناح النادي الأهلي، بعد تلقي عرضا من نادي الوكرة القطري.

- حقيقة رحيل عبد القادر عن الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يشغر بسعاده في تواجده مع الفريق ولم يطلب الرحيل.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " توجد علاقة طيبة بين عبد القادر والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، ولم يطلب المغادرة كما تردد، وهو يركز مع الفريق وملتزم بعقده".

وأختتم أمير هشام: "عبدالقادر لم يحصل على عرض من الوكرة القطري حتى هذه اللحظة، واللاعب يترك كل الأمور إلى وكيل أعماله والنادي، ويركز مع الفريق من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي".