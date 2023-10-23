نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من مدرب فاركو عن عمرو وردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، أن عمرو وردة لاعب الفريق يحتاج إلى التركيز سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات الرسمية من أجل الظهور بمستوى فني قوي.



وقال خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" عمرو وردة لديه الكثير ليقدمه مع فريق فاركو في الفترة المقبلة ولكنه يفتقد إلى التركيز بشكل كبير في الآونة الأخيرة ".

وتابع: "من وجهة نظري أن عمرو وردة لو كان مركز كويس في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية أثناء احترافه مكنش رجع مصر أصلا ".