نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم الموريتاني دحان بيده، أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاهلي أمام سيمبا التنزاني، مبديا دهشته الشديدة من قيام الحكم بالتوجه نحو الفار لمشاهدة اللعبة، والتي كانت واضحة للغاية ورغم ذلك رفض احتسابها.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هذه اللعبة ليست تقديرية للحكم، لأنها عرقلة واضحة لكهربا داخل منطقة الجزاء، والكرة كانت أمامه داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "لم يعجبني شخصية الحكم، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام الفيفا أبدى استيائه من أداء الحكم الموريتاني، وأكد أن مستواه كان متواضع وطالبه بمراجعة نفسه خصوصا أنه أحد الحكام المختارين من الفيفا للمشاركة في البطولة الكبرى".

وزاد: "لا يوجد قانون يحدد عدد ركلات الجزاء، ومواجهة المقاولون وزد في بطولة الدوري كان يديرها (الفار)، والحكم خرج كثيرا لمشاهدة أكثر من لعبة، وركلة الجزاء الأولى ضد علي لطفي صحيحة، والحكم السيد منير جيد لكنه كان بعيد عن التركيز، رغم أنه يلعب في الممتاز منذ عامين أو ثلاثة".

وأكمل: "الحكم احتسب الركلة الثانية بعد العودة للفار، حيث قام في البداية باشهار بطاقة صفراء في البداية لـ شادي حسين بحجة التمثيل، لكن تم استدعائه لتقنية الفيديو من أجل احتسابها، والركلة الثالثة أيضا صحيحة".

وأضاف: "ركلة جزاء مصطفى زيكو غير صحيحة، وحكام الفار قاموا بتصدير صورة معينة وكأنه يبرى ساحته من احتسابها".

وزاد: "ما قام به السيد منير غير مقبول من القيام باحتضان اللاعبين والحديث معهم لتوضيح أسباب قراراته، وكذلك ما فعله أحمد جمال الحكم الرابع".

وأكد: "مصطفى سعد يستحق البطاقة الحمراء بعدما قام باللعب بقوة تجاه لاعب المقاولون، ومحمد أشرف كان يستحق البطاقة الصفراء بعدما دخل بركبته في وجه لاعب المنافس".

وأوضح: "مهمة لجنة الحكام هي الحفاظ على استقرار مسابقة الدوري الممتاز، ولدينا حكام جيدين، ولا أريد الهجوم ضد اي شخص".

وزاد: "سعيد برؤية محمد يوسف مجددًا في إدارة المباريات، ويمتلك خبرات لأنه يدير مباريات الممتاز منذ عشر سنوات، وقدم مستوى جيد في مواجهة الزمالك وسموحة".

وأشار إلى أن إبراهيم نور الدين حكم جيد ولو قام بالتركيز في التحكيم فقط سيقدم مستوى أفضل، وقد يكون الموسم الحالي هو الاخير له، ويجب أن تقوم لجنة الحكام بالاعداد لمستقبل التحكيم المصري.