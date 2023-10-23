نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك ويدافع عن مجلس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك، بخصوص مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد برئاسة حسين لبيب.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجلس حسين لبيب هدية من ربنا لجماهير الزمالك".

وتابع: "أنا عارف المجلس ده قادر يعمل ايه للزمالك، جمهور الزمالك صبر كتير، والمجلس ده هدية من ربنا".

وواصل: "امنحوا المجلس ده فرصة يشتغلوا 4 سنين، سيبوهم يتنفسوا، وهل في بني آدم في مصر انهاردة، أو حد عاقل يقول إن مجلس محمود الخطيب فشل؟ لا، نقدر ننتقد التعاقد مع لاعب أو اتنين، أو عضو المجلس قال تصريح أصابه الخطأ، محدش يقدر يقول إنهم فشلوا، واللي يقول كدة يبقى جاحد".

واختتم: "مجلس إدارة الأهلي ناجحين 100%، وهل مجلس الأهلي كان هينجح النجاح الباهر ده، لو محمود طاهر مكانش راجل محترم وراجل باشا وأصيل".