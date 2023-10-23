نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يتغنى بـ عمر جابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، بـ عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تطور مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عايز أوجه تحية خاصة لـ عمر جابر، اللي جاي من التلاجة حرفيًا، ولسه بيجيب مستواه".

وتابع: "عمر جابر قادر إنه يتألق أكتر ويظهر بشكل مميز خلال الفترة المقبلة".

وكان عمر جابر قد شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أول أمس الجمعة.

واستطاع عمر جابر أن يصنع أول هدف لصالح الزمالك، في المباراة التي فاز فيها الأبيض بخماسية مقابل هدف.