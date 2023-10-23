نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يكن: ملفات نادي الزمالك تحتاج مجهود ثقيل وجبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق هاشم يكن نجم الزمالك السابق وأحد المرشحين السابقين في الانتخابات المنصرمة والتي انتهت بفوز حسين لبيب وقائمته الموحدة.

وجاءت تصريحات يكن عبر برنامج ملعب الشمس والذي يقدمه مجدي عبد الغني معلقا على الكواليس الأخيرة التي أحاطت بانتخابات القلعة البيضاء.

وقال يكن:" الانتخابات الماضية حصلت على 13 ألف صوت عكس الانتخابات الحالية والتي حصلت فيها على ثلاث الاف صوت "

وتابع: " ملفات نادي الزمالك حمل ثقيل وتحتاج لمجهود جبار النادي مديون إضافة لتعاقدات اللاعبين سواء كرة القدم أو الألعاب الأخرى كنت أرى نفسي واحد ممن يستطيعون تحمل المسؤلية لكن لم يحدث نصيب ".

الجمعية العمومية مارست حقها الطبيعي

واستكمل:" انتخاب القائمة الموحدة جاء من جانب الجمعية العمومية هذا حقهم الطبيعي في اختيار من سيتولى المسئولية"



وختم تصريحاته: " نحن وراء نادي الزمالك على أي حال ونتمنى له التوفيق".