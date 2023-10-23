عمرو الحديدي: كريم الدبيس من مكاسب الأهلي أمام سيمبا التنزاني في الدوري الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق أن كريم الدبيس من مكاسب الأهلي أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

عمرو الحديدي يتغني بـ كريم الدبيس

وصرح عمرو الحديدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "كريم الديبس قدم أداء جيد في الجبهة اليسري".

وأكمل: "الأهلي سيكون حريص على تحقيق الفوز مبكرًا على سيمبا التنزاني في مباراة العودة".

وتابع: "أفضل أن يعطي مارسيل كولر كريم الديبس فرصة في الشوط الثاني في مباراة العودة في حالة الاطمئنان على النتيجة".

وأضاف: "الأهلي قدم أداءا جيدا في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني وكان يستحق أن يحقق الفوز قبل مباراة العودة".

واختتم: "مستوي الترجي التونسي والوداد المغربي حاليًا أقل من المواسم الماضية والأهلي أقرب المرشحين للتتويج باللقب الدوري الإفريقي".

وتعادل الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الافريقي.