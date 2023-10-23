نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان يُفجر مفاجأة بشأن تجديد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



صرح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، من خلال لقاء تليفزيوني، أن مجلس الإدارة يبذل ما بوسعه لإعادة بناء الزمالك من جديد، ووضعه لمكانته الطبيعية، ووضع مصلحة الأبيض أولا قبل الجميع.

وأعرب أحمد سليمان، عن سعادته من خلال مداخله هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس، قائلًا: " بشكر الجميع على وضع ثقتهم الكبيرة فيا، وحصولى على أكبر عدد من الأصوات وسام على صدرى".

وأكمل: "نحرص على تلبية جميع مطالب جماهير الزمالك وأعضاء الجعية العمومية، ونضع ما بوسعنا لتنفيذها، وسيكون في اقرب وقت مدير للتعاقدات مسئول عن ملفات التجديد والصفقات".



وأضاف: "نتسلح حاليًا بجهاز الفنى الحالى واللاعبون المتواجدين لنهاية الموسم، ونسعى لإسعادهم وتوفير كافة الأجواء لتقديم أفضل مستوى، للجماهير، وأقدم الشكر لجمهور الأبيض، بهدف الحفاظ على الجهاز الفنى واللاعبين".





وعن ثنائي الزمالك تحدث قائلًا: "ثنائي الزمالك محمود علاء وأوباما عادا من الإعارة، ولم يتم لهم عقودا بجانب مستحقات التي لم يحصلوا عليها، كما نسعى لتلبية رغباتهم، وتم بالفعل التواصل مع وكيل فتوح قبل 10 أيام، ويضع رغبته الأولى للتجديد للزمالك وهو رجل زملكاوي صميم، وبنسية 99% سيجدد للنادى دون تفكير، نضع رغبتنا الأولى لتدعيم الفريق وتحقيق الاستقرار له".

واتم حديثه: " نسعى لحل أزمة إيقاف القيد، بكافة الطرق، وعقب ذلك نسعى لملفات التجديد، وأدير ملف الكرة برفقة حسين السيد، وحسام المندوه ورئيس النادى".