نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب فشل انضمام نجم مانشستر يونايتد السابق إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية عن تعثر صفقة انتقال الإنجليزي جيسي لينجارد إلى الاتفاق السعودي التي كان من المتوقع أن تتم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.



ولفتت صحيفة ميرور البريطانية أن سبب تعثر الصفقة يعود بالدرجة الأولى لمطالب لينجارد المالية الكبيرة التي عجز الاتفاق عن توفيرها كما هناك عائق آخر يتمثل في ضرورة تسريح لاعب أجنبي من قائمة النادي السعودي حتى يتسنى له التعاقد مع لينجارد وتسجيله.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لوائح الاتحاد السعودي تنص على أنه لا يسمح بتسجيل سوى 8 لاعبين أجانب في قوائم الأندية وقد تم رفع هذا العدد خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية.



وألمحت الصحيفة البريطانية أن جيسي لينجارد يتدرب منذ عدة أسابيع مع الاتفاق كما شارك بعض الدقائق في إحدى المباريات الودية وكانت له تجارب في الصيف الماضي في ناديَين بالولايات المتحدة الأمريكية، أحدهما إنتر ميامي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجما برشلونة السابقان سيرخيو بوسكيتس وجودي ألبا لكنه فشل في التوقيع لأي منهما.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن لينجارد البالغ من العمر 30 عامًا يتواجد منذ شهر يونيو الماضي حرًا دون أي نادي عقب نهاية فترة تعاقده مع نونتجهام فوريست الإنجليزي كما تدرب شهر سبتمبر الماضي مع ويستهام مثلما كشف ذلك المدير الفني ديفيد مويز، حيث أشار إلى أنه كان سيعرض على لينجارد عقدًا قصير الأجل مع النادي.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن لينغارد أنهى سريعًا فترة تواجده في نادي شرقي لندن، وانتقل إلى السعودية للتدرب مع فريق الاتفاق السعودي، الذي يشرف على عارضته الفنية النجم الدولي الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد.



ونوهت الصحيفة البريطانية أن الاتفاق السعودي منذ مجيء مدربه جيرارد تعاقد مع كلا من جوردان هندرسون وموسى ديمبيلي وجورجينيو فينالدوم وديماراي غراي وغيرهم ومن غير المرجح أن يُسمح لأي من هؤلاء اللاعبين بالرحيل في هذه المرحلة لذلك فإن فرص التعاقد مع لينجارد باتت شبه منعدمة.