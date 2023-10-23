نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: من الصعب مقارنة هذا اللاعب بـ علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق السيد نجم منتخب مصر السابق، أن كريم الدبيس خامة جيدة ولاعب واعد، وشاهدته في وادي دجلة كثيرًا ولديه إمكانيات مميزة، وأتمنى ألا يتعرض للظلم خصوصا أن البعض سيقارنه بـ علي معلول.

وأوضح أن المنافسة كانت جيدة في نادي الزمالك، والمنافسة كانت على منصب نائب رئيس النادي، مشيرا إلى أنه يتمنى الاستفادة من وجود الجميع داخل القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة، متمنيا التوفيق للمجلس الجديدة في ظل "التركة الثقيلة" والازمات التي يعاني منها النادي في كل الألعاب الرياضية والملفات الإدارية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "المجلس الجديد لن يكون في نزهة لأن التركة صعبة للغاية، كما أن جماهير الزمالك تنتظر الكثير من المجلس الجديد لحل كل المشكلات التي يعاني منها الزمالك، ونتمنى التوفيق للمجلس الجديد، نتمنى أن تسود الروح الطيبة لمصلحة الكرة المصرية، ولسنا في (معركة) بين الأندية مطلقا، المنافسة شريفة فقط داخل الملعب".

وأضاف: "لأول مرة، يختفي التعصب الرياضي عبر السوشيال ميديا دعمًا للقضية الفلسطينية، وهذه القضية قامت بتوحيد الكثير من ابناء الشعب المصري في الفترة الحالية، ومن ضمن العوامل الجيدة هي العلاقة الطيبة بين اللاعبين كما حدث في أمم إفريقيا 2008 وعلاقة نجوم الزمالك دائما جيدة بنجوم الأهلي، وعلاقتي جيدة بـ محمد بركات وأحمد فتحي وشادي محمد ووائل جمعة، وأتمنى إعلاء مصلحة منتخب مصر على الأندية مستقبلا".

وواصل: "كريم الدبيس خامة جيدة ولاعب واعد، وشاهدته في وادي دجلة كثيرًا ولديه إمكانيات مميزة، وأتمنى ألا يتعرض للظلم خصوصا أن البعض سيقارنه بـ علي معلول الذي يمتلك خبرات كبيرة ولاعب دولي كبير، ومطالبة الدبيس بأن يكون نفس أداء معلول أمر صعب للغاية، ومع ذلك فأنه قدم أداء جيد أمام سيمبا التنزاني".

وأكمل: "مشكلة بطولة الدوري الإفريقي هي ضغط المباريات، في ظل كثرة السفريات خلال وقت قليل، ورحلة جنوب إفريقيا ستكون مرهقة للغاية رغم وجود الطائرات الخاصة التي يتم توفيرها للفرق التي تشارك في البطولات، لكن البطولة تضم 8 أندية وكلها فرق على مستوى عالٍ، لكن هناك تغيرات حدثت بالطبع بعد سقوط أنيمبا على ملعبه وقديما كان من الصعب الخروج بانتصار من هناك، كما أن الترجي سقط أمام فريق صعب مثل مازيمبي".

وأشار إلى أن الأهلي وصنداونز والوداد المغربي من الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة، وفريق الترجي التونسي بعيد عن مستواه حاليًا، والأهلي سيخوض مواجهة صعبة أمام صنداونز في نصف النهائي، وأرشح الأهلي والوداد للصعود للمباراة النهائية.