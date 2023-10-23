موعد مباراة اتحاد جدة ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الآسيوية مباراة اتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



موقف اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا



أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة بجانب كلا من سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.



افتتح الاتحاد مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان.



في حين تعادل القوة الجوية مع سباهان في الجولة الأولى وفاز على أجمك ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.



موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية يوم الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد الجوهرة المشعة معقل اتحاد جدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات ssc السعودية بنقل أحداث المباراة.