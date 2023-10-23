نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة لمواجهة القوة الجوية العراقي.. بنزيما في الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الآسيوية لمتابعة مباراة اتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على ريال سوسيداد في الجولة التاسعة من الليجا بهدفين مقابل هدف بينما تعادل سيلتا فيجو مع خيتافي بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.



موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية يوم الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد الجوهرة المشعة معقل اتحاد جدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات ssc السعودية بنقل أحداث المباراة.



موقف اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا



أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة بجانب كلا من سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.



افتتح الاتحاد مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان.



في حين تعادل القوة الجوية مع سباهان في الجولة الأولى وفاز على أجمك ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة القوة الجوية:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

خط الهجوم: إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري



ومن المتوقع أن يخوض القوة الجوية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:محمد حميد

خط الدفاع: حمود مشعان - رسلان حنون - باكاري أنجاي - غيث معروفي

خط الوسط: إبراهيم بايش - فرانكو أوتشو- سعد عبد الأمير - محمد قاسم - علي جاسم

خط الهجوم :فرانك سيدريك