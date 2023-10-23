نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محترف الزمالك يوافق على رحيله من القلعة البيضاء بشرط واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة نادي الزمالك الجديدة، برئاسة المهندس حسين لبيب، أول أزماتها بعد تولي منصب إدارة القلعة البيضاء في الأيام القليلة الماضية، بشأن رحيل أحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، الاستغناء عم بعض نجوم الفريق الذين خرجوا من حساباته نهائيا في الموسم الحالي.

- اكينولا يصدم الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرفض الرحيل لأي نادي مصري بالفترة المقبلة.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أكينولا يرغب في الحصول على فرصته داخل الزمالك، بالإضافة إلى رفضه الرحيل دون الحصول على كافة مستحقاته المالية".

وأختتم أمير هشام: "اللاعب يريد في حال الرحيل أن ينتقل خارج الدوري المصري، ولديه استياء من حالة تهميش دوره من جانب الجهاز الفني".