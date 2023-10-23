نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-10-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، على مواجهة وحيدة قوية وصعبة في مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023-2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-10-2023 في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بنظيره فريق قادش، في مواجهة قوية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب "ميستايا".

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وقادش اليوم الاثنين في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضبط تردد القناة كالتالي:-

— عبر نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

— عبر عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.