تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا في دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع «دوت الخليج الرياضي» تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي للنسخة الأولى والتي تضم أفضل ثمانٍ أندية من القارة السمراء.

وتعادل النادي الأهلي إيجابيًا أمام سيمبا بنتيجة هدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما بدولة تنزانيا، لينتظر جمهور الفريقين لقاء الإياب لحسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

ويلتقي النادي الأهلي بنظيره سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 24 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

يتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بتشكيل قوي خاصةً بعد التعادل في لقاء الذهاب، ويسعى بكل الجهد لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني:-

حراسة: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم كهربا – رضا سليم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون تايم اسبورتس المصرية التي نجحت في الحصول على البث المباشر لمباريات الدوري الأفريقي.