نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 حتى الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتصدر الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023-2024 حتي الآن برصيد ثمان أهداف.

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، قائمة هدافي الدوري الإسباني 2023-2024، والتي جاءت كالآتي:-

1- بيلينجهام، ريال مدريد، 8 أهداف.

2- أنطوان جريزمان، أتليتكو مدريد، 7 أهداف.

3- بورخا مايورال، خيتافي، 5 أهداف.

4- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف.

5- أرتيم دوفينك، جيرونا، 5 أهداف.

6- براين زاراجوزا، غرناطة، 5 أهداف.

7- خوسيلو، ريال مدريد، 5 أهداف.

8- ألفارو موراتا، أتليتكو مدريد، 5 أهداف.

9- تاكيفوسا كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-10-2023 في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بنظيره فريق قادش، في مواجهة قوية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب "ميستايا".

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.