نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 23-10-2023 في دوري ابطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة لانطلاق أحداث مباريات اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأثنين 23-10-2023 في دوري ابطال آسيا والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين

أولماليك الأوزبكستاني VS سباهان أصفهان الإيراني.. الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الاتحاد VS القوة الجوية العراقي.. السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الشارقة الإماراتي VS ناساف كارشي الأوزبكستاني.. السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

نافباخور الأوزبكي VS نساجي الإيراني.. السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الهلال VS مومباي سيتي الهندي.. التاسعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

السد القطري VS الفيصلي الأردني.. التاسعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

تردد قناة beIN Sports AFC على النايل سات

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الكأس القطرية

التردد: 11919.

القطبية: أفقي H.

الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تصويب الخطأ: ¾.