نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب العديد من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي للنسخة الأولى.

وكان النادي الأهلي قد فرض التعادل الإيجابي أمام سيمبا بنتيجة هدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما بدولة تنزانيا، لينتظر جمهور الفريقين لقاء الإياب لحسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ونستعرض لكم زوار موقعنا المتميز دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة النادي الأهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 24 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء إياب دوري السوبر الأفريقي.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، الثالثة عصرا بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون تايم اسبورتس المصرية التي نجحت في الحصول على البث المباشر لمباريات الدوري الأفريقي.