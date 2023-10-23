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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-10-2023 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير مع نظيره فريق فولهام مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات، على ملعب توتنهام هوتسبير.

وسوف يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:-

1- مانشستر سيتي، 21 نقطة.

2- آرسنال، 21 نقطة.

3- ليفربول، 20 نقطة.

4- توتنهام، 20 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

6- أستون فيلا، 16 نقطة.

7- برايتون، 16 نقطة.

8- مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9- وست هام يونايتد، 14 نقطة.

10- تشيلسي، 12 نقطة.

11- كريستال بالاس، 12 نقطة.

12- وولفرهامبتون، 11 نقطة.

13- فولهام، 11 نقطة.

14- برينتفورد، 10 نقاط.

15- نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16- إيفرتون، 7 نقاط.

17- لوتون تاون، 5 نقاط.

18- بيرنلي، 4 نقاط.

19- بورنموث، 3 نقاط.

20- شيفيلد، نقطة واحدة.