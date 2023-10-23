نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال إقاله تين هاج.. من سيكون مدرب مانشستر يونايتد الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح استمرار الهولندي إيرك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، محل شك كبير، وذلك بعد النتائج السيئة والمستويات الكارثية التي يقدمها الفريق تحت قيادته.

بوتر مرشح لقيادة مانشستر يونايتد

وبرز اسم جراهام بوتر المدير الفني السابق لفريق تشيلسي كبديل لقيادة الشياطين الحمر في حال رحيل تين هاج عن المانيو، وذلك بسبب سوء النتائج التي يقدمها الفريق مؤخرًا تحت قيادته.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول في جدول البريميرليج.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا في مباراته الأخيرة على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.