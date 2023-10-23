نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل "الدوري المصري الممتاز" للموسم الحالي 2023-2024، والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل والقنوات لهذه المباريات.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري.

بيراميدز ضد المصري

يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد إنبي

يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فاركو ضد الجونة

يوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سموحة ضد زد

يوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب

يوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا

يوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد بلدية المحلة

يوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الداخلية ضد الإسماعيلي

يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البنك الأهلي ضد فيوتشر

يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.