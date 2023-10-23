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أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك بشأن مشاركة الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق غلطة سراي التركي، في مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.

إيكاردي يثير قلق غلطة سراي قبل مواجهة بايرن

ويلتقي غلطة سراي مع ضيفه بايرن ميونخ بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب النجم الأرجنتيني، الذي سجل 10 أهداف في 9 مباريات بالدوري التركي هذا الموسم، في كاحل القدم خلال فوز غلطة سراي 2-1 على الغريم التقليدي بشكتاش أمس السبت، والذي شهد تسجيل إيكاردي هدفي فريقه.

وجاء في بيان لحامل لقب الدوري التركي: "أثبتت الفحوصات تعرض إيكاردي لأضرار ونزيف في أوتار الكاحل الأيمن. لقد بدأ لاعبنا العلاج الآن".

ويذكر أن إيكاردي انضم لصفوف غلطة سراي العام الماضي، بعدما رحل عن فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.