نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري نايل 2023-2024 قبل بداية الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم الجاري، 2023-2024 قبل بداية الجولة الخامسة من البطولة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ترتيب هدافي دوري نايل 2023-2024 قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2023-2024

بيرسي تاو “الأهلي ” 4 أهداف

مابولولو “الاتحاد السكندري” 4 أهداف

حسام أشرف “بلدية المحلة” 4 أهداف

أحمد قندوسي “سيراميكا كليوباترا” 3 أهداف

مصطفى زيكو “زد” 3 أهداف

فادي فريد “سموحة” 3 أهداف

أحمد بلحاج “الجونة” 3 أهداف

ميدو جابر “المصري” 2 هدفين

عبدالرحمن سمانة “بلدية المحلة” هدفين

عمر كمال “مودرن فيوتشر” هدفين

أحمد سيد زيزو “الزمالك” هدفين

محمود عبد الرازق شيكابالا “الزمالك” هدفين

يوسف أوباما “الزمالك” هدفين

ياو أنور “الإسماعيلي” هدفين

عبدالرحمن سمانة “بلدية المحلة” هدفين

جوزيف أوشايا “المقاولون العرب” هدفين

رضا سليم “الأهلي” هدف

كريم فؤاد “الأهلي ” هدف

رمضان صبحي “بيراميدز ” هدف

عبد الله السعيد “بيراميدز” هدف

أحمد عاطف “مودرن فيوتشر ” هدف

محمود أحمد رزق “مودرن فيوتشر ” هدف

مصطفى سعد “زد” هدف

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