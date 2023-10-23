نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري نايل 2023-2024 قبل مباريات الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من البطولة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من البطولة، والتي تشهد مباريات قوية.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024

1- بيراميدز – 10 نقاط.

2- فيوتشر – 9 نقاط.

3- المصري – 9 نقاط.

4- الزمالك – 8 نقاط.

5- زد – 8 نقاط.

6- سموحة – 7 نقاط.

7- الاهلي – 6 نقاط.

8- بلدية المحلة – 5 نقاط.

9- الاتحاد السكندري– 5 نقاط.

10- سيراميكا كليوباترا– 4 نقاط.

11- إنبي – 4 نقاط.

12- طلائع الجيش– 4 نقاط.

13- فاركو – 4 نقاط.

14- الإسماعيلي– 3 نقاط.

15- الداخلية– 3 نقاط.

16- الجونة – نقطتين.

17- المقاولون العرب– نقطتين.

18-البنك الأهلي – دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.