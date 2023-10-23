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أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو كرة القدم في كل مكان في معرفة مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023، حيث يواجه الأهلي نظيره سيمبا، ويقابل صن داونز فريق بترو أتليتكو، ويلتقي الترجي مع مازيمبي، والوداد مع إنيمبا.



ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء على استاد "القاهرة الدولي" في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري السوبر الافريقي 2023



ويقابل صن داونز الجنوب الإفريقي في نفس اليوم نظيره بترو أتليتكو الأنجولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويشهد يوم الأربعاء 25-10-2023 المباراتين المتبقتين، حيث يلتقي الترجي التونسي مع مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة مساءً تنطلق صافرة البداية لمباراة الوداد المغربي مع إنيمبا النيجيري.

