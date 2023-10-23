نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل انطلاقة مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل انطلاقة مباريات اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة الآسيوية لموسم 2023/2024.

ونوفر لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل انطلاقة مباريات اليوم

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ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا

ويتواجد مارتن آدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيوندادي في صدارة جدول ترتيب هدافي دوري ابطال آسيا برصيد 3 أهداف، وفيما يلي باقي ترتيب هدافي دوري ابطال آسيا:

مارتن آدم.. هيوندادي: 3 أهداف

لابا.. العين: 3 أهداف

هيرنانديز.. أنشيون يونايتد: 3 أهداف

علي جاسم.. القوة الجوية: 3 أهداف

موغوشا.. أنشيون: هدفين

رومارينهو... الاتحاد: هدفين

تاليسكا.. النصر: هدفين

زيكا.. ستيلرز: هدفين