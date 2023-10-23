نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة فولهام في الدوري الانجليزي اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير نظيره فريق فولهام اليوم الإثنين وذلك في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتبدأ المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات على ملعب توتنهام هوتسبير.



ومن المحتمل أن يدخل المدرب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمي: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، روميرو، أودوجي.

خط الوسط: بابى سار، هويبرج، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ريتشارليسون، ديان كولوسيفسكي.



الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة.

