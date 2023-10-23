الأهلي يستقر على تجديد عقد "لصخرة" لمدة 5 مواسم

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أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، على تجديد تعاقد محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم القادم، ومن المتوقع تمديد تعاقده ل5 مواسم إضافية، للحفاظ على خدماته باعتباره من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

الأهلي يستقر على تجديد عقد "الصخرة" لمدة 5 مواسم

كما استقرت إدارة الفريق الأحمر على رفع اللاعب للفئة الأولى بعد أن تألق بشكل لافت خلال الموسم الحالي، وأصبح المدافع الأول في حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيمبا التنزاني بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب بين الأهلي وضيفه سيمبا غدا الثلاثاء على استاد القاهرة، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر.