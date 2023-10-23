نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري نايل 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز كبير أمام نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.



وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام فاركو بهدف دون رد، بينما بنفس النتيجة تمكن بيراميدز من تحقيق الفوز أمام مودرن فيوتشر، كما حقق المصري الفوز أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما تعادل الاتحاد إيجابيًا مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما.



ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، نتائج مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل 2023-2024.



ما هي نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري نايل 2023-2024؟



المصري × طلائع الجيش: 0/1.

سيراميكا × الداخلية: 0/4.

بلدية المحلة × الاتحاد السكندري: 2/2.

إنبي × البنك الأهلي: 1/3.

الزمالك × سموحة: 1/5.

المقاولون × زد: 3/3.

فيوتشر × بيراميدز: 1/0.

الإسماعيلي × فاركو: 1/0.

