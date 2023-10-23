نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فالنسيا ضد قادش في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، لمواجهة نظيره نادي قادش، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024.

توقيت مباراة فالنسيا ضد قادش

ويلتقي فريق فالنسيا مع نظيره نادي قادش، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا ضد قادش

وتنقل أحداث مباراة فالنسيا ضد قادش، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد فريق قادش في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.