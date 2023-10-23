الدوري الإفريقي.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا دون تشفير

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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي ضد سيمبا.. تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإفريقي بدون تشفير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لخوض مباراة نظيره سيمبا التنزاني في مباراة إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل.

وقد انتهت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في يوم الجمعة الماضي بتعادل مثير بنتيجة 2-2، حيث سجل رضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا هدفي الأهلي، بينما سجل دينيس وكانوتي هدفي سيمبا التنزاني.

الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

وبالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت للاعبي الأهلي في الشوط الأول لتسجيل المزيد من الأهداف، إلا أنهم فشلوا في استغلالها وخرجوا بالتعادل، وفي الشوط الثاني، تمكن سيمبا التنزاني من تسجيل هدفين وقلب الموازين لصالحهم، بسبب بعض الأخطاء الدفاعية للاعبي الأهلي.

وعلى الرغم من ذلك، يحتفظ الأهلي بميزة كبيرة في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وستكون المباراة القادمة أمام سيمبا التنزاني فرصة لتعزيز آمالهم في التأهل.

موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة سيمبا

ومن ناحية أخرى، يواجه الأهلي بعض المشاكل في صفوفه بسبب الإصابات، حيث يعاني مهاجم الفريق أنتوني موديست من فيروس كورونا ومشاركته في المباراة القادمة غير مؤكدة حتى الآن مع إرتفاع مؤشرات مشاركته في المباراة خلال الدقائق الأخيرة، أما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور، فهما جاهزان للمشاركة في المباراة، بينما يجري محمد هاني فحصًا طبيًا لتحديد إمكانية مشاركته بعد تعرضه لكدمة في الكاحل.

الأهلي

ويتم العمل على تجهيز محمد عبد المنعم للمباراة، لكن هناك احتمالية استبعاده من التشكيلة النهائية، وفيما يتعلق برامي ربيعة، يعاني من شد خفيف في السمانة وسيتم إجراء فحص طبي لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

من المقرر أن تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني غدا الثلاثاء، على 5 قنوات بشكل مجاني على قمر النايل سات.

وتبث مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وسيمبا التنزاني فى إطار منافسات ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي عبر قناة أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضة، والرياضية المغربية، وقناة SSC Extra 1 SD، إضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية



الأهلي

التردد: 12091

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة المغربية الرياضية



التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



قناة SSC Extra 1 SD

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

