نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصبح كابوس.. ميسي يقضي على أحلام برشلونة نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة صادمة لعاشقي وجماهير فريق برشلونة الإسباني، حول مسألة عودته من جدبد إلى قلعة البلوجرانا في الموسم القادم.

وكانت إدارة البارسا، لديها مقترح بالتعاقد مع ميسي لموسم واحد على سبيل الإعارة قبل اعتزال مسيرته الكروية.

- ميسي يحسم مصيره

ونشر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر منصة (X):" أن ميسي لم يفكر لحظة في العودة إلى البارسا على سبيل الإعارة، رغم عشقه للكامب نو".

واستند رومانو إلى تصريحات ميسي الأخيرة التي جاء بها الآتي:" أشعر بسعادة كبيرة هنا، وفخور بالنتائج للتي يحققها الفريق، حققنا اللقب الأول للفريق، وكان بإمكاننا الصعود للتصفيات".

وتايع:" الأداء يتطور هنا بقوة، وسيكون الموسم القادم أكثر منافسة لنا، أعتقد اننا نعيش سويا داخل الفريق حالة سعيدة".

ونجح ميسي خلال موسمه الأول في الدوري الأمريكي، من إحراز 11 هدف خلال مشاركته في 14 لقاء بقميص فريق إنتر ميامي