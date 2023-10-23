نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد القوة الجوية العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الآسيوية عن موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



موقف اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا



أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة بجانب كلا من سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.



افتتح الاتحاد مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان.



في حين تعادل القوة الجوية مع سباهان في الجولة الأولى وفاز على أجمك ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.



ويمكن مشاهدة مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية عبر قنوات SSC السعودية على النايل سات عبر التردد التالي:



التردد 12523

معدل الترميز 27500

نوع الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6



تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

التردد 12418

معدل الترميز 27500

نوع الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/2



موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية يوم الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد الجوهرة المشعة معقل اتحاد جدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات ssc السعودية بنقل أحداث المباراة.

