نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الصخرة ومحترف الزمالك يتحدى أوسوريو وميسي يغضب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدمخ لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين-10-2023 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم الاثنين

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم الاثنين وفق ما يلي:-

الأهلي يستقر على التجديد لمحمد عبد المنعم

الاهلي

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، على تجديد تعاقد محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم القادم، ومن المتوقع تمديد تعاقده ل5 مواسم إضافية، للحفاظ على خدماته باعتباره من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

كما استقرت إدارة الفريق الأحمر على رفع اللاعب للفئة الأولى بعد أن تألق بشكل لافت خلال الموسم الحالي، وأصبح المدافع الأول في حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

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سامسون اكينولا يصدم اوسوريو

سامسون

تلقت إدارة نادي الزمالك الجديدة، برئاسة المهندس حسين لبيب، أول أزماتها بعد تولي منصب إدارة القلعة البيضاء في الأيام القليلة الماضية، بشأن رحيل أحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، الاستغناء عم بعض نجوم الفريق الذين خرجوا من حساباته نهائيا في الموسم الحالي.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرفض الرحيل لأي نادي مصري بالفترة المقبلة.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أكينولا يرغب في الحصول على فرصته داخل الزمالك، بالإضافة إلى رفضه الرحيل دون الحصول على كافة مستحقاته المالية".

وأختتم أمير هشام: "اللاعب يريد في حال الرحيل أن ينتقل خارج الدوري المصري، ولديه استياء من حالة تهميش دوره من جانب الجهاز الفني".

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ميسي يقضي على أحلام برشلونة نهائيا

ميسي

فجر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة صادمة لعاشقي وجماهير فريق برشلونة الإسباني، حول مسألة عودته من جدبد إلى قلعة البلوجرانا في الموسم القادم.

وكانت إدارة البارسا، لديها مقترح بالتعاقد مع ميسي لموسم واحد على سبيل الإعارة قبل اعتزال مسيرته الكروية.

ونشر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر منصة (X):" أن ميسي لم يفكر لحظة في العودة إلى البارسا على سبيل الإعارة، رغم عشقه للكامب نو".

واستند رومانو إلى تصريحات ميسي الأخيرة التي جاء بها الآتي:" أشعر بسعادة كبيرة هنا، وفخور بالنتائج للتي يحققها الفريق، حققنا اللقب الأول للفريق، وكان بإمكاننا الصعود للتصفيات".