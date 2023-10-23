نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وريث رونالدو".. ريال مدريد يجهز أسلحته لخطف صفقة القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الحالي، على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الطراز الرفيع بجانب المواهب الجديدة الشابة التي تعاقدت معها هذا الموسم، لتكوين جيلا جديدا للعملاق المدريدي.

ولا يزال الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، الصفقة المنتظرة والمرتقبة لدى جماهير وعاشقي الميرنجي في الموسم الحالي.

- موعد مفاوضات ريال مدريد ومبابي

ونشر موقع "le10sport" الفرنسي، أن مسؤولو ريال مدريد، يخطط لبدء مفاوضاته الأخيرة مع مبابي خلال شهر يناير القادم، لضمه بصفة نهائية إلى الفريق.

ومن المعروف أن ينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولا توجد أي نية لتفعيل بند التجديد لموسم أخير، مما يعني أحقية اللاعب بالتوقيع لأي نادي في يناير القادم.

وشهدت المفاوضات بين إدارتي ريال مدريد وباريس، جولات مثيرة بعد تمسك مسؤولو الخليفي ببقاء اللاعب وعدم رحيله، وتقديم عروض مالية ضخمة لإجباره على تجديد عقده لسنوات قادمة.

