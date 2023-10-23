نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عبد المنصف الضحية الأولى".. الزمالك يجهز أولى الضربات لجهاز أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الإدارة الجديدة لنادي الزمالك، في حل الأزمات التي تضرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تولي زمام قيادة الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وترغب الإدارة الحالية للفارس الأبيض في إجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني للفريق، في ظل عودة الروح من جديد ونغمة الانتصارات والأداء الممتع للزمالك.

- الزمالك يحسم مصير عبد المنصف

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك تفكير داخل إدارة نادي الزمالك، بإجراء تعديل داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، والإطاحة بخدمات محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى.

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الإدارة لديها وجهة نظر أن يوجد تراجع في مستوى الحارسين محمد عواد ومحمد صبحي وربما يتم الاستعانة بخدمات أيمن طاهر حال استمر هذا الوضع".

ونجحت كتيبة أوسوريو مؤخرا، في اكتساح نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.