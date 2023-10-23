نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صراع برشلونة وريال مدريد يشتعل.. ومواهب لا تصدق في موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 23-10-2023 الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي: ماركا

الليجا تشتعل.. ​برشلونة​ على بعد نقطة وحيدة من رجال انشيلوتي قبل الكلاسيكو.. انتقادات كبيرة على اداء الحكام توتو سبورت ليحيا اليوفي بعد فوزه امام الميلان.. الفيراري تتقهقر.. ​روما​ يواصل نتائجه المميزة مع مورينيو ليكيب موناكو لديه مواهب لا تصدق.. ​ليون​ متذيل