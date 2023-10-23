الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صراع برشلونة وريال مدريد يشتعل.. ومواهب لا تصدق في موناكو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صراع برشلونة وريال مدريد يشتعل.. ومواهب لا تصدق في موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 23-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

 ماركا

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الليجا تشتعل.. ​برشلونة​ على بعد نقطة وحيدة من رجال انشيلوتي قبل الكلاسيكو.. انتقادات كبيرة على اداء الحكام

 توتو سبورت

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ليحيا اليوفي بعد فوزه امام الميلان.. الفيراري تتقهقر.. ​روما​ يواصل نتائجه المميزة مع مورينيو

ليكيب

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موناكو لديه مواهب لا تصدق.. ​ليون​ متذيل

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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