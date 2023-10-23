عاجل.. برشلونة يحسم موقف الظهير الطائر من المشاركة أمام شاختار

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف الظهير الأيسر بالدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من المشاركة مع النادي الكتالوني أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني.

موقف بالدي من المشاركة مع برشلونة أمام شاختار الأوكراني

ويواجه نادي برشلونة نظيره فريق شاختار الأوكراني يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعب بالدي خرج من مباراة برشلونة أمس أمام أتلتيك بلباو وهو يعرج ويعتبر الفحص الأولى له مطمئن وهو إرهاق متراكم فقط وسيحصل على راحة أمام شاختار وسيكون جاهزًا للقاء الكلاسيكو.

وكان نادي برشلونة نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد.

