نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسمح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

سبب السماح لوسائل الإعلام بحضور جزء من المران

ويأتي سبب السماح لوسائل الاعلام بحضور التدريبات لمشاهدة جميع اللاعبين في المران الختامي استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي الدوري الإفريقي.

ويختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقى والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.

