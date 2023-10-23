الإسماعيلي يواجه رأس البر وديًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية مساء اليوم أمام رأس البر وديًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

ايهاب جلال يجهز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية

يجهز ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة الداخلية.

يستأنف النادي الإسماعيلي تدريباته مساء الغد على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره فاركو بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد السلام.

